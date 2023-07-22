Израиль продолжают сотрясать многотысячные протесты
Десятки тысяч израильтян собрались в Тель-Авиве и возле Кнессета в Иерусалиме, протестуя против судебной реформы.
Протесты в Израиле не прекращаются с января, когда были объявлены планы провести реформу. В начале следующей недели ожидается окончательное голосование по законопроекту, сообщает AFP.
В Тель-Авиве в знак протеста собрались десятки тысяч человек, тысячи протестующих вошли в Иерусалим и протестовали возле парламента, Верховного суда и резиденции премьер-министра.
Противники судебной реформы проводят массовые митинги протеста уже 29-ю субботу подряд. Как и в прошлые недели, основная демонстрация в Тель-Авиве состоялась возле комплекса правительственных зданий на востоке города, среди жителей которого преобладают оппозиционные настроения. Собравшиеся размахивали израильскими флагами, скандировали антиправительственные лозунги и требовали «защитить израильскую демократию» от реформы, которая, по их мнению, подорвет основы демократического строя в Израиле.
Одновременно акции протеста в субботу вечером проходили и в других городах Израиля. По данным 13-го канала израильского телевидения, в общей сложности по всей стране на улицы вышли порядка 260 тыс. протестующих. Согласно этой информации, крупнейшая акция в Тель-Авиве собрала около 170 тыс. участников, в Иерусалиме возле Кнессета в эти часы протестуют порядка 85 тыс. человек.
Массовые протесты, направленные против судебной реформы, возобновились с новой силой в районах Израиля во вторник. Демонстранты выражают несогласие с политикой правительства страны во главе с Нетаньяху и с предложенным им планом преобразований израильской судебной системы, предусматривающим ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей.
На прошлой неделе Кнессет принял в первом чтении первый из законов, относящихся к судебной реформе. Он ограничивает возможности Верховного суда по контролю над решениями исполнительной власти.