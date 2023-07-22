Украина разработала свои системы ПВО

Украина разработала и тестирует собственные системы противовоздушной обороны. Об этом заявил депутат от партии «Слуги народа», заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

«У нас есть новейшие системы ПВО. Они сейчас средней дальности. Это, конечно, не аналог Patriot, SAMP-T или IRIS-T. Думаю, что ближе к HAWK или средней дальности системам. Они, собственно, украинского производства и украинской разработки. Я не буду сейчас называть имена этих разработок, они сейчас проходят тестирование, достаточно удачно. Ракеты уже разработаны», -сказа депутат.