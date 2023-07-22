У Байдена заявили, что больше всего нужно Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности при Белом доме Джон Кирби, комментируя отсутствие у контрнаступления украинской армии поддержки с воздуха, заявил, что «дело не в самолетах и они не обеспечат перелом в войне». Об этом Кирби сказал в эфире Fox News.

Ведущая дважды сказала, что украинское наступление лишено прикрытия с воздуха. Но Кирби заявил, что в список насущных потребностей Украины входит другое вооружение. По его словам, ВСУ в первую очередь нуждаются в артиллерии и боеприпасах, потому что «на земле сейчас происходит колоссальная перестрелка». «Что им на самом деле нужно - это артиллерия и боеприпасы», - сказал Кирби.

Кроме того, украинская армия нуждается в системах противовоздушной обороны и танках.