В Польше начал работать центр по ремонту и техобслуживанию Leopard

В Польше начал работу сервисный центр, в котором будут ремонтировать украинские танки Leopard. Об этом в субботу, 22 июля, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.

По его словам, первые танки уже прибыли на ремонт. «Центр капитального ремонта в Гливице запущен! Первые два «Леопарда» уже прибыли из Украины на завод Bumar», - написал он.

Польша давно вела переговоры с Германией о создании совместного предприятия по ремонту танков Leopard 2, но ни о каком результате этих переговоров стороны не объявляли. Reuters отмечает, что пока неясно, действительно ли это то самое совместное предприятие.

Двумя неделями ранее сообщалось, что ФРГ отказалась от создания центра по ремонту танков в Польше. Причиной решения называли повышенные ценовые ожидания польской стороной, сообщали СМИ.