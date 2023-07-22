Россия атаковала Одессу: гремят мощные взрывы, горит собор обновлено 03:15
Российские войска нанесли массированный ракетный удар по Одессе. В результате обстрела серьезные повреждения получил Спасо-Преображенский собор, сообщают украинские СМИ.
Православный храм считается символом города. Судя по опубликованному видео, в соборе повыбивало окна, внутри начался пожар. Также сообщается, что в храме уничтожен алтарь.
Спасо-Преображенский кафедральный собор - крупнейший православный храм Одессы. Он был заложен в 1794 году, в 1936 году разрушен большевиками. В начале 2000-х годов восстановлен на прежнем месте.
Также сообщается об ударах по жилым домам. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
На российский удар отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак: «…Снова атакуют Одессу. Это неприкрытый террор мирного города. Врага необходимо лишить возможностей бить по гражданским и инфраструктуре. Больше систем ПРО, а также ATACMS – это поможет Украине», – заявил он.
* * * 02:26
Ночью 23 июля в Одессе прогремели взрывы, россияне атаковали город и область различными видами оружия, сообщают украинские СМИ.
В городе прозвучала серия взрывов. Жителей Одесской области призвали оставаться в укрытиях и не снимать работу ПВО, не распространять в соцсетях.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что Россия в очередной раз атакует Одесскую область различными видами оружия. Работают силы ПВО. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Херсонской и Николаевской областях Украины.
Воздушные силы Украины сообщали, что фиксировали пуски крылатых ракет «Калибр» и сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс» в сторону Одесской и Николаевской областей. Также сообщалось о пуске ракеты Х-22 в направлении Одесской области.
Масштаб разрушений от обстрела пока непонятен, сведения о жертвах пока не поступили. На этой неделе Одесса начиная со вторника каждый день подвергается российским ракетным обстрелам.