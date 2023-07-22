Российские войска нанесли массированный ракетный удар по Одессе. В результате обстрела серьезные повреждения получил Спасо-Преображенский собор, сообщают украинские СМИ.

Православный храм считается символом города. Судя по опубликованному видео, в соборе повыбивало окна, внутри начался пожар. Также сообщается, что в храме уничтожен алтарь.

Спасо-Преображенский кафедральный собор - крупнейший православный храм Одессы. Он был заложен в 1794 году, в 1936 году разрушен большевиками. В начале 2000-х годов восстановлен на прежнем месте.

Также сообщается об ударах по жилым домам. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

На российский удар отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак: «…Снова атакуют Одессу. Это неприкрытый террор мирного города. Врага необходимо лишить возможностей бить по гражданским и инфраструктуре. Больше систем ПРО, а также ATACMS – это поможет Украине», – заявил он.