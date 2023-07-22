Нетаньяху ночью проведут операцию на сердце

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху ночью проведут операцию по имплантации кардиостимулятора. Глава правительства сам сообщил об этом на видео в Telegram.

«Неделю назад мне установили прибор для мониторинга. Этот прибор подал звуковой сигнал и сказал, что у меня должен быть кардиостимулятор и что я должен сделать это уже сегодня ночью»,— сказал Нетаньяху.

Он отметил, что чувствует себя прекрасно, но ему нужно прислушиваться к своим врачам.

В середине июля Нетаньяху был госпитализирован в центр «Шиба». Его выписали после имплантации прибора для мониторинга частоты сердечных сокращений.

Биньямину Нетаньяху 73 года. Он трижды становился премьером Израиля. Возглавлял правительство в 1996–1999, 2009–2021 годах и с конца 2022 года.