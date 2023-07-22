Названы потери россиян в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли 241 960 военных. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 630 военнослужащих РФ, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Общие боевые потери России ориентировочно составили 241 960 (+630) ликвидированных солдат, 4151 (+11) уничтоженный танк, 8105 (+9) уничтоженных боевых бронированных машин, 4658 (+29) артиллерийских систем, 697 (+4) РСЗО, 451 (+3) средство ПВО, 315 (+0) самолетов, 310 (+0) вертолетов, 3958 (+14) БПЛА оперативно-тактического уровня, 1298 (+0) крылатых ракет, 18 (+0) уничтоженных кораблей/катеров, 7172 (+13) единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 696 (+5) единиц специальной техники.