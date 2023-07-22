Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 10:06

Нет, это не фейк и не чья-то шутка. Двое самых богатых людей мира, гиганты мысли и отцы цифровой демократии действительно готовятся к поединку. Это основатель Facebook, хозяин META Марк Цукерберг и владелец Tesla и SpaceX, купивший в прошлом году за 44 миллиарда долларов Twitter, Илон Маск. Они будут сражаться на ринге, который используется для смешанных единоборств под названием cage – «клетка». У некоторых российских СМИ возникли трудности перевода. Нет, речь не идет о железной клетке, а Цук, как его называют в Америке, и Маск не будут рвать тела друг друга, как Ганнибал из фильма «Молчание ягнят». Клетка представляет собой октагон - восьмиугольный ринг, на котором и происходят поединки смешанных единоборств UFC (Ultimate Fighting Championship) — международной спортивной организации, базирующейся в Лас-Вегасе и проводящей бои по всему миру.

Предполагается, что бой между Цукербергом и Маском пройдет в Лас-Вегасе. Однако в июле к президенту UFC Дейне Уайту и обоим миллиардерам обратилось итальянское правительство с предложением провести бой в римском Колизее. Одно лишь требование было выдвинуто к участникам поединка — чтобы на земле всемирно известного амфитеатра не пролилась кровь и обошлось бы без насилия. У Цука и Маска давняя история соперничества, которая порой переходила в открытую вражду. Основатель Facebook жестко высмеял неудачный запуск Маском в 2016 году спутника связи для Африки с помощью ракеты Falcon 9, которая при старте взорвалась. Позднее об этом Цук неоднократно вспоминал в Facebook, и Маск не выдержал, заявив, что он предоставит своему недоброжелателю осуществить свой собственный запуск - со страховкой, разумеется. Одновременно оба миллиардера неустанно пикировались по поводу искусственного разума. Цук относится к нему весьма положительно, а Маск – нет, считая, что представления соперника в отношении AI – artificial intelligence «чрезвычайно ограничены».

Кстати, скептическое отношение Маска к искусственному интеллекту неоднократно приводило к разным, порой вполне изобретательным шуткам. Так, некоторое время назад в сетях появилось сообщение о том, что Маск пересмотрел собственные постулаты и приступил к производству жен-роботов. Появились даже фотки, на которых он целуется со своим предполагаемым детищем - вполне сексуальным роботом, готовым на все. Миллионы пользователей соцсетей были страшно разочарованы, когда узнали, что это фейк, они уже были готовы выложить за такую «жену» 13 тысяч долларов. Но с поединком двух богачей все серьезно. Отношения между ними так бы и проходили в режиме вражды низкой интенсивности, если бы в июне Цукерберг не основал новую социальную сеть Threads, на которую за один только день подписались около 60 миллионов человек. Сеть стала прямым конкурентом Twitter, и Маск, не мудрствуя лукаво, обвинил Цука в плагиате. Одновременно Дэйна Уайт получил письмо от Маска, в котором тот вызывает Цука на поединок. Последний поинтересовался, насколько конкурент серьезен. Выяснилось, что более чем. Тогда оcнователь Facebook ответил, разместив пост в Instagram: «Пришлите мне локацию» (эти слова, ставшие мемом, употребил когда-то Хабиб Нурмагомедов, один из выдающихся борцов UFC). С тех пор Уайт, пишет New York Times, по отдельности ведет переговоры с каждым из миллиардеров почти каждый вечер. Однажды разговор закончился в 00:45.

Дата поединка не объявлена. Ставки пока не принимаются, да и не все еще верят, что такой бой возможен. Зато различного рода сравнений физической формы обоих хоть отбавляй. Цукерберг значительно моложе Маска - ему 39 лет против 52 у последнего. Но у Маска больший вес — 82 килограмма против 70, он и выше — 186 сантиметров против 173. В отношении подготовки оба бойца в целом равны. Цук в течение последних 18 месяцев упорно занимается бразильским джиу-джитсу. В качестве тренеров он нанял профессиональных бойцов этого вида смешанных единоборств Дейва Камарильо и Мики Мьюсумеси. Миллиардер уже участвовал в боях джиу-джитсу в Вудсайт, что в штате Калифорния, победил на них одного инженера из компании Uber и завоевал две медали.