Зеленский о варварских обстрелах Одессы
Россияне обязательно получат ответ за ракетные удары против мирных городов, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ночной обстрел Одессы российской армией.
"Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проиграет. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ", - сказал Зеленский.
Он отметил, сейчас всем пострадавшим в результате ночной атаки врага оказывается необходимая помощь.
"Мы пройдем это. Мы вернем мир. И для этого нужно победить российское зло", - добавил президент Украины.