Зеленский о варварских обстрелах Одессы

"Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проиграет. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ", - сказал Зеленский.

Он отметил, сейчас всем пострадавшим в результате ночной атаки врага оказывается необходимая помощь.

"Мы пройдем это. Мы вернем мир. И для этого нужно победить российское зло", - добавил президент Украины.