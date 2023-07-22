США не дадут Украине дальнобойные ракеты

Администрация президента США Джо Байдена на данный момент «твердо придерживается отказа от отправки ракет большой дальности в Украину, пишет Washington Post, говоря о ракетах ATACMS.

«Пентагон считает, что у Киева есть другие, более насущные потребности, чем ATACMS, и опасается, что отправка в Украину достаточного количества оружия, чтобы изменить ситуацию на поле боя, серьезно подорвет готовность США к другим возможным конфликтам», - говорится в статье.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщал, что лидеры США и Украины обсуждают вопрос поставок Киеву данных ракет.