Запад готовит «алмазные санкции» против России

Европейская комиссия разрабатывает способы ограничения торговли алмазами из России, чтобы сократить доходы российской стороны, получаемые от экспорта драгоценных камней. Об этом рассказала еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес, отвечая на запрос депутата Европарламента Томаша Здеховского.

«Комиссия продолжает работать над путями ограничения торговли российскими алмазами и их использования, чтобы сократить доходы, получаемые Россией от экспорта алмазов», - заявила Макгиннес.

По ее словам, Еврокомиссия сотрудничает со странами G7 и другими ключевыми партнерами, включая представителей отрасли, «с целью разработки и обеспечения эффективного внедрения будущих скоординированных ограничительных мер», в том числе с помощью технологий отслеживания.

Так еврокомиссар ответила на запрос чешского европарламентария Томаша Здеховского, который ранее поинтересовался, планирует ли ЕК включить экспорт российских неограненных драгоценных камней в очередной пакет санкций.

Политик отметил, что значительное количество таких камней экспортируется через каналы ЕС и по всему миру. По его мнению, это срочно требует внимания в рамках санкционной политики Евросоюза.

Ранее о намерении ограничить торговые операции с российскими алмазами говорил глава Европейского совета Шарль Мишель.