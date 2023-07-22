Корреспондент Euronews добралась до ППП «Лачин»... и вызвала гнев армян

Корреспондент Euronews Анелиз Боржес посетила ППП «Лачин» и поделилась впечатлениями от поездки в своем твиттере.

«Лачинский коридор. 22 июля. В настоящее время здесь проходит колонна Красного Креста. Это самая спорная часть армяно-азербайджанского конфликта. Армяне говорят, что Азербайджан держит их в блокаде, хотя азербайджанцы просто контролируют свою границу, пропуская гуманитарную помощь», - говорится в сообщении.

После публикации на журналистку обрушился шквал обвинений со стороны армянских пользователей соцсети.