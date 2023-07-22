В Украине назвали цель российского обстрела Одессы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов объяснил цель ракетных атак россиян по Одессе и области и заверил, что Украина понимает эти намерения и должным образом отреагирует.

Как отметил Данилов, главная цель ракетных атак россиян на Одессу и регион - это попытка полностью изолировать выход Украины к Черному морю, а через акт запугивания предотвратить и нейтрализовать международные усилия по восстановлению функционирования "зернового коридора".

"По кремлевскому плану должны быть созданы искусственные условия угроз голода, прежде всего для стран Африки, и повышение уровня миграционных опасностей для Европы.

Россияне ожидают, что путем шантажа заставят Запад приступить к переговорам и принятию путинского "зернового ультиматума" - возобновлению экспорта российского аммиака, снятию части санкций и других ограничений", - заявил он.

В свою очередь, как отметил Данилов, уничтожение украинской инфраструктуры, обеспечивающей функционирование "зернового коридора", должно сделать мир зависимым от российского зерна, логистики и возможностей России.

"План - поставить мир на колени и сделать Россию уникальным зерновым поставщиком. После провала идеи "энергетической сверхдержавы" Путин хочет стать "зерновой сверхимперией".

Украина понимает и осведомлена об этих намерениях, должным образом отреагирует и прежде всего в полной мере ответит на убийства и разрушения.

Мир и Запад должны проявить твердость и незыблемость и дать свой достойный ответ кремлевской крысе, который должен заключаться в полноценном восстановлении функционирования украинского "зернового коридора" под гарантии международной безопасности", - подчеркнул секретарь СНБО.