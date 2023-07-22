Алиев поздравил президента Египта
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с национальным праздником этой страны - Днем революции.
"Уважаемый господин Президент!
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Арабской Республики Египет - Дня революции.
Наши народы объединяют традиционно дружеские отношения. Сегодня наши межгосударственные связи, построенные на этих добрых традициях, успешно развиваются. Верю, что совместными усилиями дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Египтом и впредь будут расширяться и укрепляться в интересах наших народов.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Египта - постоянного благополучия и процветания".