Что с Нетаньяху? Угроза военного переворота в Израиле? haqqin.az из Иерусалима
Вчера ночью премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был доставлен в самое передовое на Ближнем Востоке кардиологическое отделение медицинского Центра «Шиба», где ровно неделю назад ему был подкожно имплантирован регистратор сердечного ритма.
И хотя врачи заявили, что речь идет о «рутинном обследовании», домой Нетаньяху не отпустили и оставили в «Шибе» на ночь. А спустя несколько часов вдруг стало известно, что премьер-министр Израиля прошел процедуру установки кардиостимулятора.
Согласно официальному заявлению канцелярии Нетаньяху, процедура, проводившаяся под местным наркозом, прошла успешно и без осложнений.
Около 1 часа ночи в твиттере Нетаньяху появилось видео, на котором сам премьер объясняет, что чувствует себя прекрасно, прибыл в «Шибу» только для обследования, врачи обещают, что уже утром он будет выписан из больницы, а значит, сможет принять участие в назначенном на понедельник в Кнессете голосовании по законопроекту коалиции об отмене понятия «юридическая несостоятельность», который вызвал накануне мощные демонстрации по всей стране, собравшие в общей сложности более четверти миллиона протестующих, и придал реальные очертания угрозе военного переворота в Израиле.
«Хочу проинформировать вас о том, что должно произойти, - сказал Нетаниягу, обращаясь к своим подписчикам. - Неделю назад мне поставили регистратор сердечного ритма. Но этот прибор просигналил, что мне нужен кардиостимулятор. Это мне и предстоит нынешней ночью».
Позже стало известно, что в ходе срочного ночного голосования министры определили, что на время «медицинской процедуры» исполнять обязанности главы правительства будет министр юстиции Ярив Левин (по израильским законам это делается только в том случае, если врачебная манипуляция проходит под наркозом и «первое лицо» находится в замутненном сознании – В.К.).
Сам Левин, являющийся, по выражению журналистов, «отбойным молотком» судебной реформы, расколовшей Израиль на два непримиримых лагеря, разместил в соцсетях пост, в котором пожелал премьеру скорейшего выздоровления.
Заседание правительства, которое традиционно проходит по воскресеньям, отменено. Также отменены запланированные на сегодня встречи Биньямина Нетаньяху, в том числе с главой генштаба ЦАХАЛа Герцли Халеви, в ходе которой предполагалось обсудить критическую ситуации в армии, вызванную законотворческими инициативами правящей коалиции.
По данным сайта Ynet, решение о назначении «медицинской процедуры» последовало после того, как были получены «негативные показатели с регистратора сердечного ритма», имплантированного Нетаньяху в ночь на 16 июля тремя профессорами кардиологии.
На веб-сайте медицинского Центра «Шиба» сообщается, что «установка кардиостимулятора была проведена под местной анестезией, в процедурной катетеризации в стерильных условиях и в присутствии врача, медсестры и бригады техников по кардиостимуляторам».
Любопытный факт: глава кардиологического отделения «Шибы» профессор Амит Сегев, в «хозяйство» которого попал премьер-министр Израиля, считается последовательным противником юридической реформы и ранее неоднократно подвергал Нетаньяху резкой критике за «законодательное буйство».
Суммируя драматические события минувшей ночи, можно констатировать, что ближайшие сутки будут носить для Государства Израиль судьбоносный характер. Как уже сообщалось, голосование по законопроекту коалиции об отмене понятия «юридическая несостоятельность» назначено на завтра, 24 июля. Чтобы обеспечить стопроцентную явку на голосовании, руководство партии «Лику» пошло на экстраординарные меры, обязав всех без исключения членов коалиции не покидать в ближайшие 24 часы пределы Иерусалима и оставаться в Кнессете или в непосредственной близости от законодательного собрания, осажденного палатками протестующих.
«Военное положение» в мирное время вызвано тем, что если по каким-то причинам законопроект не пройдет или будет отложен, Кнессет уйдет на почти трехмесячный перерыв. А что будет потом, предсказать трудно. Не случайно ведь выражение «Либо шах, либо ишак…» родилось на Ближнем Востоке.
Но если на голосовании не будет Биньямина Нетаньяху, то, по сути, это будет означать конец юридической реформы и победу израильской оппозиции, поддерживаемую всем западным миром во главе с президентом США Джо Байденом.
Обратный отсчет уже начался, и скоро мы узнаем, появится ли Нетаньяху завтра в зале заседаний Кнессета или останется в «Шибе» под наблюдением врачей из-за объективного или субъективного состояния здоровья.
Но даже если останется, кто из членов коалиции возьмет на себя смелость кинуть камень в премьер-министра Израиля?
Ведь кардиология – это все-таки область медицины, а не политики.