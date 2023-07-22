Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Иерусалим 12:16

Вчера ночью премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был доставлен в самое передовое на Ближнем Востоке кардиологическое отделение медицинского Центра «Шиба», где ровно неделю назад ему был подкожно имплантирован регистратор сердечного ритма. И хотя врачи заявили, что речь идет о «рутинном обследовании», домой Нетаньяху не отпустили и оставили в «Шибе» на ночь. А спустя несколько часов вдруг стало известно, что премьер-министр Израиля прошел процедуру установки кардиостимулятора.

Согласно официальному заявлению канцелярии Нетаньяху, процедура, проводившаяся под местным наркозом, прошла успешно и без осложнений. Около 1 часа ночи в твиттере Нетаньяху появилось видео, на котором сам премьер объясняет, что чувствует себя прекрасно, прибыл в «Шибу» только для обследования, врачи обещают, что уже утром он будет выписан из больницы, а значит, сможет принять участие в назначенном на понедельник в Кнессете голосовании по законопроекту коалиции об отмене понятия «юридическая несостоятельность», который вызвал накануне мощные демонстрации по всей стране, собравшие в общей сложности более четверти миллиона протестующих, и придал реальные очертания угрозе военного переворота в Израиле. «Хочу проинформировать вас о том, что должно произойти, - сказал Нетаниягу, обращаясь к своим подписчикам. - Неделю назад мне поставили регистратор сердечного ритма. Но этот прибор просигналил, что мне нужен кардиостимулятор. Это мне и предстоит нынешней ночью». Позже стало известно, что в ходе срочного ночного голосования министры определили, что на время «медицинской процедуры» исполнять обязанности главы правительства будет министр юстиции Ярив Левин (по израильским законам это делается только в том случае, если врачебная манипуляция проходит под наркозом и «первое лицо» находится в замутненном сознании – В.К.).

Сам Левин, являющийся, по выражению журналистов, «отбойным молотком» судебной реформы, расколовшей Израиль на два непримиримых лагеря, разместил в соцсетях пост, в котором пожелал премьеру скорейшего выздоровления. Заседание правительства, которое традиционно проходит по воскресеньям, отменено. Также отменены запланированные на сегодня встречи Биньямина Нетаньяху, в том числе с главой генштаба ЦАХАЛа Герцли Халеви, в ходе которой предполагалось обсудить критическую ситуации в армии, вызванную законотворческими инициативами правящей коалиции. По данным сайта Ynet, решение о назначении «медицинской процедуры» последовало после того, как были получены «негативные показатели с регистратора сердечного ритма», имплантированного Нетаньяху в ночь на 16 июля тремя профессорами кардиологии. На веб-сайте медицинского Центра «Шиба» сообщается, что «установка кардиостимулятора была проведена под местной анестезией, в процедурной катетеризации в стерильных условиях и в присутствии врача, медсестры и бригады техников по кардиостимуляторам». Любопытный факт: глава кардиологического отделения «Шибы» профессор Амит Сегев, в «хозяйство» которого попал премьер-министр Израиля, считается последовательным противником юридической реформы и ранее неоднократно подвергал Нетаньяху резкой критике за «законодательное буйство».