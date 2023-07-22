Маск сменит логотип Twitter

Владелец Twitter Илон Маск объявил о смене логотипа социальной платформы. Соответствующую запись в соцсети он опубликовал сегодня утром.

"Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно со всеми птичками", - написал он.

Маск отметил, что новый логотип может быть введен уже с понедельника.

Если сегодня вечером будет опубликован достаточно качественный логотип X, завтра мы опубликуем его по всему миру", - написал он.

Маск также опубликовал проект нового логотипа. В частности, он добавил видео с мигающей буквой X на черном фоне.