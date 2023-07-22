Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его "начали напрягать наемники ЧВК "Вагнер", поскольку они хотят "идти на Варшаву".

"Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать вагнеровцы: "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув", - заявил Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я держу их в центре, как договорились, Беларуси не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Ну это так, штрих", - отметил он.

Комментируя озвученные ранее Путиным гипотетические планы Варшавы по якобы "расчленению Украины", Лукашенко заявил, что это является "неприемлемым вариантом развития событий".

"Отрыв Западной Украины, расчленение Украины для нас неприемлемо", - сказал он.