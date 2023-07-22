Айдын Керимов, автор haqqin.az 13:17

Бывший российский банкир, миллиардер Олег Тиньков публично обратился к олигархам России. Он призвал их восстать против войны, которую развязал Кремль против Украины. Громкое заявление он сделал в интервью Financial Times. Тиньков – один из немногих российских олигархов, выступивших против военного вторжения России в Украину. Безусловно, это стоило ему бизнеса в России: Тинькову пришлось буквально за бесценок продать свой банк "Тинькофф Банк" другому российскому олигарху – главе "Интеррос" Владимиру Потанину. Также он лишился дружбы с некоторыми российскими миллиардерами, которые, с его слов, оказались "трусами". Он призвал кремлевских олигархов не молчать и выступить против войны. И приводит в пример себя самого: Великобритания приняла решение об исключении Тинькова из санкционного списка. Он считает это хорошим сигналом кремлевским элитам, что, выступив против войны, они смогут "уехать из России в цивилизованный мир".

"Им нужно выбрать стул и сесть на него. Сидеть на двух стульях, что они делали последние 30 лет, имея дом в Белгравии (престижный район Лондона) и сохраняя дружбу с Путиным, больше не получится", - заявил Тиньков. Кто же он, Олег Тиньков, нашедший в себе силу духа восстать против Кремля, закрыв себе навсегда обратный путь в Россию? Когда-то будущий российский миллиардер Олег Тиньков рассчитывал на спортивные лавры велосипедиста, но крушение "брежневского развитого социализма" открыло перед ним новые горизонты – узбеки научили будущего банкира-миллиардера "фарцовке". Чем только он не торговал в юности: и джинсами, и черной икрой, и даже французской парфюмерией. Судьба неоднократно пыталась поставить Тинькова на "правильные рельсы", но злой рок выводил его на другой путь искушения. После службы в армии на заре "горбачевской перестройки" неудавшийся велосипедист и новоиспеченный фарцовщик вновь решил испытать судьбу "правильного советского гражданина" и поступил в популярный по тем временам Ленинградский горный институт. Но дьявол, который всегда любил искушать Тинькова, вмешался и на сей раз – в престижном советском вузе обучалось множество иностранцев, в общении с которыми Тинькову пригодились "узбекские навыки фарцовщика". И пошло-поехало: японская бытовая техника, польские электроприборы, сингапурская электроника… Первые денежные потоки настолько увлекли 23-летнего студента, что ему пришлось забросить некогда "любимый вуз". И он взялся за калькулятор, причем в прямом смысле этого слова, Тиньков наладил контейнерные поставки чудотворных для совка сингапурских калькуляторов.

Ну а затем пошли поставки еще одного заморского чуда - видео и бытовой техники, которую перепродавали в российских регионах с большущей наценкой. Наладив одну из лучших в России сетей оптовой торговли, "Тиньков и товарищи" воспользовались еще одной пустой нишей – наладив сеть и розничной торговли. Уже в 1995 году оборот бизнесмена с "постсовковой жилкой" достиг 40 миллионов долларов. А с этими деньгами можно было побороться и за главный лотерейный билет – гражданство США. Тиньков обретет не только паспорт супердержавы, но и Кипра – куда же российскому бизнесмену без офшоров?! Тиньков – увлекающаяся натура, и его даже завлек "пельменный бизнес". Наряду с популярной в России сетью музыкальных магазинов "Мьюзик Шок", бизнесмен основал ставшей знаменитой впоследствии на всю страну компанию "Дарья", названную в честь дочери. У многих все еще на памяти скандальные в Москве и Петербурге плакаты с изображением перепачканных мукой женских ягодиц с подписью "Твои любимые пельмешки!".. Брэнд принес Тинькову не одну дурную славу, но и большие преференции – в конце 90-х бизнесмен сплавил свой "скандальный проект" процветающему российскому олигарху Роману Абрамовичу за 20 миллионов долларов. Забросив пельмени, Тиньков увлекся пивом, построив в России крупнейшие пивоварни, добившись грандиозных успехов и на этом поприще. Своими победами на российском рынке этот человек-удача потряс воображение большинства конкурентов. В кратчайшее время пиво "Тиньков", "Текиза" и "Т" пользовались самым большим спросом. Но Тиньков не был бы Тиньковым, если бы не остался верным своему жизненному кредо: победил - значит, пора уходить! В 2005 году он продал свой бизнес и брэнд за 200 миллионов долларов.

Избавившись от наследия "ураганных 90-х", Тиньков загорелся главной идеей своей жизни – созданием банковского дела. Буквально за два года "Тинькофф кредитные системы" добился репутации, надежности и предсказуемости, что подтолкнуло такого мирового гиганта, как Goldman Sachs, войти в число совладельцев банка российского миллионера. Банк Тинькова был единственным в своем роде из российских банков, который на фоне быстрого роста ни разу в своей истории не показывал чистого убытка по итогам года. Жизненная мечта Тинькова сбылась – он пошел к своей главной цели. В 2013 году банк вышел в Лондонскую фондовую биржу. Инвесторы оценили его в 3.2 миллиарда долларов! И Тиньков продал 9.6% акций за 200 миллионов и сохранил за собой контрольный пакет стоимостью 1.6 млрд долларов. Таким образом, некогда промышлявший с узбеками фарцовкой на советских рынках студент вошел в почетный ряд миллиардеров по версии Forbes.