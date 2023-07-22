И миллиардер Тиньков восстал против Кремля. Ради себя или России? на злобу дня
Бывший российский банкир, миллиардер Олег Тиньков публично обратился к олигархам России. Он призвал их восстать против войны, которую развязал Кремль против Украины. Громкое заявление он сделал в интервью Financial Times.
Тиньков – один из немногих российских олигархов, выступивших против военного вторжения России в Украину. Безусловно, это стоило ему бизнеса в России: Тинькову пришлось буквально за бесценок продать свой банк "Тинькофф Банк" другому российскому олигарху – главе "Интеррос" Владимиру Потанину. Также он лишился дружбы с некоторыми российскими миллиардерами, которые, с его слов, оказались "трусами". Он призвал кремлевских олигархов не молчать и выступить против войны. И приводит в пример себя самого: Великобритания приняла решение об исключении Тинькова из санкционного списка. Он считает это хорошим сигналом кремлевским элитам, что, выступив против войны, они смогут "уехать из России в цивилизованный мир".
"Им нужно выбрать стул и сесть на него. Сидеть на двух стульях, что они делали последние 30 лет, имея дом в Белгравии (престижный район Лондона) и сохраняя дружбу с Путиным, больше не получится", - заявил Тиньков.
Кто же он, Олег Тиньков, нашедший в себе силу духа восстать против Кремля, закрыв себе навсегда обратный путь в Россию?
Когда-то будущий российский миллиардер Олег Тиньков рассчитывал на спортивные лавры велосипедиста, но крушение "брежневского развитого социализма" открыло перед ним новые горизонты – узбеки научили будущего банкира-миллиардера "фарцовке". Чем только он не торговал в юности: и джинсами, и черной икрой, и даже французской парфюмерией.
Судьба неоднократно пыталась поставить Тинькова на "правильные рельсы", но злой рок выводил его на другой путь искушения. После службы в армии на заре "горбачевской перестройки" неудавшийся велосипедист и новоиспеченный фарцовщик вновь решил испытать судьбу "правильного советского гражданина" и поступил в популярный по тем временам Ленинградский горный институт. Но дьявол, который всегда любил искушать Тинькова, вмешался и на сей раз – в престижном советском вузе обучалось множество иностранцев, в общении с которыми Тинькову пригодились "узбекские навыки фарцовщика". И пошло-поехало: японская бытовая техника, польские электроприборы, сингапурская электроника… Первые денежные потоки настолько увлекли 23-летнего студента, что ему пришлось забросить некогда "любимый вуз". И он взялся за калькулятор, причем в прямом смысле этого слова, Тиньков наладил контейнерные поставки чудотворных для совка сингапурских калькуляторов.
Ну а затем пошли поставки еще одного заморского чуда - видео и бытовой техники, которую перепродавали в российских регионах с большущей наценкой. Наладив одну из лучших в России сетей оптовой торговли, "Тиньков и товарищи" воспользовались еще одной пустой нишей – наладив сеть и розничной торговли. Уже в 1995 году оборот бизнесмена с "постсовковой жилкой" достиг 40 миллионов долларов. А с этими деньгами можно было побороться и за главный лотерейный билет – гражданство США. Тиньков обретет не только паспорт супердержавы, но и Кипра – куда же российскому бизнесмену без офшоров?!
Тиньков – увлекающаяся натура, и его даже завлек "пельменный бизнес". Наряду с популярной в России сетью музыкальных магазинов "Мьюзик Шок", бизнесмен основал ставшей знаменитой впоследствии на всю страну компанию "Дарья", названную в честь дочери. У многих все еще на памяти скандальные в Москве и Петербурге плакаты с изображением перепачканных мукой женских ягодиц с подписью "Твои любимые пельмешки!".. Брэнд принес Тинькову не одну дурную славу, но и большие преференции – в конце 90-х бизнесмен сплавил свой "скандальный проект" процветающему российскому олигарху Роману Абрамовичу за 20 миллионов долларов.
Забросив пельмени, Тиньков увлекся пивом, построив в России крупнейшие пивоварни, добившись грандиозных успехов и на этом поприще. Своими победами на российском рынке этот человек-удача потряс воображение большинства конкурентов. В кратчайшее время пиво "Тиньков", "Текиза" и "Т" пользовались самым большим спросом. Но Тиньков не был бы Тиньковым, если бы не остался верным своему жизненному кредо: победил - значит, пора уходить! В 2005 году он продал свой бизнес и брэнд за 200 миллионов долларов.
Избавившись от наследия "ураганных 90-х", Тиньков загорелся главной идеей своей жизни – созданием банковского дела. Буквально за два года "Тинькофф кредитные системы" добился репутации, надежности и предсказуемости, что подтолкнуло такого мирового гиганта, как Goldman Sachs, войти в число совладельцев банка российского миллионера.
Банк Тинькова был единственным в своем роде из российских банков, который на фоне быстрого роста ни разу в своей истории не показывал чистого убытка по итогам года. Жизненная мечта Тинькова сбылась – он пошел к своей главной цели. В 2013 году банк вышел в Лондонскую фондовую биржу. Инвесторы оценили его в 3.2 миллиарда долларов!
И Тиньков продал 9.6% акций за 200 миллионов и сохранил за собой контрольный пакет стоимостью 1.6 млрд долларов. Таким образом, некогда промышлявший с узбеками фарцовкой на советских рынках студент вошел в почетный ряд миллиардеров по версии Forbes.
Однако в 2019 году непредсказуемая и невероятная судьба уготовила Тинькову новый сюрприз – врачи обнаружили у миллиардера лейкоз. Казалось бы, удачная пересадка костного мозга в Лондоне спасла жизнь баловня судьбы, но не тут-то было, США обвинили Тинькова в уходе от налогов и выдали ордер на арест российского бизнесмена. И даже отказ от гражданства не спас ситуацию. Началась долгая судебная тяжба. Еще один удар – Тинькова задержали в Лондоне. А еще ранее Минфин США включил Тинькова в так называемый "кремлевский доклад" - санкционный список чиновников и бизнесменов, приближенных к Владимиру Путину. Дальше – больше. Тиньков попал и под британские санкции, несмотря на то, что одним из первых осудил российское вторжение.
Что дальше? Похоже, тяжело больной 56-летний российский миллиардер, которому довольно долго улыбалась судьба, смирился со своей участью, рассчитывая не на безбедную жизнь в "цивилизованном мире" вдали от России. Еще несколько лет назад Тиньков построил во французских Альпах роскошные виллы, которые сдает в аренду, когда сам ими не пользуется. Одним публичным воззванием Тиньков вернул оставшуюся часть капитала и обеспечил себе безбедную жизнь на вилле где-то на Куршевеле. Себя самого он спас. Но сможет ли он и такие как он спасти Россию? Вот в чем вопрос!