И миллиардер Тиньков восстал против Кремля. Ради себя или России? на злобу дня

Айдын Керимов, автор haqqin.az

Бывший российский банкир, миллиардер Олег Тиньков публично обратился к олигархам России. Он призвал их восстать против войны, которую развязал Кремль против Украины. Громкое заявление он сделал в интервью Financial Times.

Тиньков – один из немногих российских олигархов, выступивших против военного вторжения России в Украину. Безусловно, это стоило ему бизнеса в России: Тинькову пришлось буквально за бесценок продать свой банк "Тинькофф Банк" другому российскому олигарху – главе "Интеррос" Владимиру Потанину. Также он лишился дружбы с некоторыми российскими миллиардерами, которые, с его слов, оказались "трусами". Он призвал кремлевских олигархов не молчать и выступить против войны. И приводит в пример себя самого: Великобритания приняла решение об исключении Тинькова из санкционного списка. Он считает это хорошим сигналом кремлевским элитам, что, выступив против войны, они смогут "уехать из России в цивилизованный мир".

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"Им нужно выбрать стул и сесть на него. Сидеть на двух стульях, что они делали последние 30 лет, имея дом в Белгравии (престижный район Лондона) и сохраняя дружбу с Путиным, больше не получится", - заявил Тиньков.

Кто же он, Олег Тиньков, нашедший в себе силу духа восстать против Кремля, закрыв себе навсегда обратный путь в Россию?

Когда-то будущий российский миллиардер Олег Тиньков рассчитывал на спортивные лавры велосипедиста, но крушение "брежневского развитого социализма" открыло перед ним новые горизонты – узбеки научили будущего банкира-миллиардера "фарцовке". Чем только он не торговал в юности: и джинсами, и черной икрой, и даже французской парфюмерией.

Судьба неоднократно пыталась поставить Тинькова на "правильные рельсы", но злой рок выводил его на другой путь искушения. После службы в армии на заре "горбачевской перестройки" неудавшийся велосипедист и новоиспеченный фарцовщик вновь решил испытать судьбу "правильного советского гражданина" и поступил в популярный по тем временам Ленинградский горный институт. Но дьявол, который всегда любил искушать Тинькова, вмешался и на сей раз – в престижном советском вузе обучалось множество иностранцев, в общении с которыми Тинькову пригодились "узбекские навыки фарцовщика". И пошло-поехало: японская бытовая техника, польские электроприборы, сингапурская электроника… Первые денежные потоки настолько увлекли 23-летнего студента, что ему пришлось забросить некогда "любимый вуз". И он взялся за калькулятор, причем в прямом смысле этого слова, Тиньков наладил контейнерные поставки чудотворных для совка сингапурских калькуляторов.

Судьба неоднократно пыталась поставить Тинькова на "правильные рельсы", но злой рок выводил его на другой путь искушения

Ну а затем пошли поставки еще одного заморского чуда - видео и бытовой техники, которую перепродавали в российских регионах с большущей наценкой. Наладив одну из лучших в России сетей оптовой торговли, "Тиньков и товарищи" воспользовались еще одной пустой нишей – наладив сеть и розничной торговли. Уже в 1995 году оборот бизнесмена с "постсовковой жилкой" достиг 40 миллионов долларов. А с этими деньгами можно было побороться и за главный лотерейный билет – гражданство США. Тиньков обретет не только паспорт супердержавы, но и Кипра – куда же российскому бизнесмену без офшоров?!

Тиньков – увлекающаяся натура, и его даже завлек "пельменный бизнес". Наряду с популярной в России сетью музыкальных магазинов "Мьюзик Шок", бизнесмен основал ставшей знаменитой впоследствии на всю страну компанию "Дарья", названную в честь дочери. У многих все еще на памяти скандальные в Москве и Петербурге плакаты с изображением перепачканных мукой женских ягодиц с подписью "Твои любимые пельмешки!".. Брэнд принес Тинькову не одну дурную славу, но и большие преференции – в конце 90-х бизнесмен сплавил свой "скандальный проект" процветающему российскому олигарху Роману Абрамовичу за 20 миллионов долларов.

Забросив пельмени, Тиньков увлекся пивом, построив в России крупнейшие пивоварни, добившись грандиозных успехов и на этом поприще. Своими победами на российском рынке этот человек-удача потряс воображение большинства конкурентов. В кратчайшее время пиво "Тиньков", "Текиза" и "Т" пользовались самым большим спросом. Но Тиньков не был бы Тиньковым, если бы не остался верным своему жизненному кредо: победил - значит, пора уходить! В 2005 году он продал свой бизнес и брэнд за 200 миллионов долларов.

Пельмени и пиво... И все это Тиньков!

Избавившись от наследия "ураганных 90-х", Тиньков загорелся главной идеей своей жизни – созданием банковского дела. Буквально за два года "Тинькофф кредитные системы" добился репутации, надежности и предсказуемости, что подтолкнуло такого мирового гиганта, как Goldman Sachs, войти в число совладельцев банка российского миллионера.

Банк Тинькова был единственным в своем роде из российских банков, который на фоне быстрого роста ни разу в своей истории не показывал чистого убытка по итогам года. Жизненная мечта Тинькова сбылась – он пошел к своей главной цели. В 2013 году банк вышел в Лондонскую фондовую биржу. Инвесторы оценили его в 3.2 миллиарда долларов!

И Тиньков продал 9.6% акций за 200 миллионов и сохранил за собой контрольный пакет стоимостью 1.6 млрд долларов. Таким образом, некогда промышлявший с узбеками фарцовкой на советских рынках студент вошел в почетный ряд миллиардеров по версии Forbes.

Потанин купил банк, но не сменил реноме

Однако в 2019 году непредсказуемая и невероятная судьба уготовила Тинькову новый сюрприз – врачи обнаружили у миллиардера лейкоз. Казалось бы, удачная пересадка костного мозга в Лондоне спасла жизнь баловня судьбы, но не тут-то было, США обвинили Тинькова в уходе от налогов и выдали ордер на арест российского бизнесмена. И даже отказ от гражданства не спас ситуацию. Началась долгая судебная тяжба. Еще один удар – Тинькова задержали в Лондоне. А еще ранее Минфин США включил Тинькова в так называемый "кремлевский доклад" - санкционный список чиновников и бизнесменов, приближенных к Владимиру Путину. Дальше – больше. Тиньков попал и под британские санкции, несмотря на то, что одним из первых осудил российское вторжение.

Что дальше? Похоже, тяжело больной 56-летний российский миллиардер, которому довольно долго улыбалась судьба, смирился со своей участью, рассчитывая не на безбедную жизнь в "цивилизованном мире" вдали от России. Еще несколько лет назад Тиньков построил во французских Альпах роскошные виллы, которые сдает в аренду, когда сам ими не пользуется. Одним публичным воззванием Тиньков вернул оставшуюся часть капитала и обеспечил себе безбедную жизнь на вилле где-то на Куршевеле. Себя самого он спас. Но сможет ли он и такие как он спасти Россию? Вот в чем вопрос!