В Баку похолодает

В Баку и на Апшеронском полуострове с утра 24 июля до утра 26 июля ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами до 23-25 м/с. С вечера 24-го до утра 25-го на отдельных участках полуострова - до 28-30 м/с.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха постепенно понизится на 5-8 градусов по сравнению с предыдущими днями и 25 июля составит 25-28 градусов тепла в дневное время.