Россия бросает на фронт ВИЧ-инфицированных зеков

По требованию Минобороны России в Воронежской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Томской, Нижегородской областях идет сбор данных о заключенных с военной специальностью, а также их гражданской специальностью и наличием водительских прав с уточнением категории.

Сообщается, что заключенных будут забирать на фронт в принудительном порядке, причем не только здоровых, но даже и при наличии ВИЧ-инфекции.

По некоторым данным, сегодня из исправительных колоний Ростовской области уже забрали 54 человека.