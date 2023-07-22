Нетаньяху отложил визит в Турцию
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вынужден отложить запланированные поездки в Турцию и на Кипр по состоянию здоровья, сообщают израильские СМИ.
По его информации, в настоящий момент офис премьера ведет переговоры о переносе визитов на сентябрь. Это связано с операцией по установке Нетаньяху кардиостимулятора, которая состоялась в ночь на воскресенье: после подобного рода хирургического вмешательства глава израильского кабмина должен будет несколько недель находиться под наблюдением специалистов.