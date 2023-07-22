Испанию могут возглавить противники миграции и ЛГБТ

В Испании в воскресенье, 23 июля, проходят досрочные парламентские выборы, результаты которых, по всей видимости, приведут к значительному изменению состава правительства. Избиратели имеют возможность выбрать 350 членов Конгресса депутатов (нижняя палата) и 208 сенаторов (верхняя палата).

Согласно опросам, социалистическому премьер-министру Испании Педро Санчесу, правящему Испанией с 2019 года, придется попрощаться с креслом главы правительства - его Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) может рассчитывать лишь на 98 - 115 мест в нижней палате.

Победу прочат консервативной Народной партии Альберто Фейхоо. Она может получить 131 - 151 место. Этого недостаточно для единоличного правления, но Народная партия может сформировать коалицию с набирающей популярность крайне правой партией "Вокс" и в результате получить абсолютное большинство.

В ходе предвыборной кампании кандидаты "Вокс" обещали выдворять из Испании нелегальных мигрантов, отменить права трансгендеров, законы о защите животных и об абортах и свернуть принятые правительством Санчеса меры по защите климата.