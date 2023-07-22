Американский генерал о роли ракет ATACMS в освобождении Крыма

Украина будет использовать ракеты ATACMS, чтобы расширить свое влияние в границах Черного моря на дислоцирующийся там флот. С таким заявлением выступил бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.

«Украинские военные работают над тем, чтобы сделать Крым непригодным для обороны российскими войсками. Было бы разумно, если бы мы помогли им с ATACMS. Тогда Черноморский флот был бы вынужден передислоцироваться в Новороссийск», — написал Ходжес в своем твиттере.