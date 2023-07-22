Столтенберг принял предложение Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг согласился на запрос украинской стороны созвать встречу новосозданного Совета Украина - НАТО для "консультаций относительно последних событий".

Пресс-секретарь альянса Оана Лунгеску рассказала, что встреча состоится в среду на уровне послов с целью "консультаций относительно последних событий и обсуждения транспортировки украинского зерна через Черное море".

В вечернем видеообращении 22 июля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время телефонного разговора просил Столтенберга безотлагательно созвать Совет Украина - НАТО из-за агрессивных шагов РФ в Черном море.