Россия может атаковать энергоинфраструктуру Украины

Россия пытается вести разведку, чтобы узнать состояние энергетики Украины. Не исключаются удары по энергетическим объектам, как осенью и зимой прошлого года, заявил представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий.

"Мы отслеживаем все вопросы, касающиеся разведки Российской Федерацией наших энергетических объектов. Они приступили к такой работе. Они осуществляют доразведку, используют в том числе космическую разведку и другие виды разведки для того, чтобы установить состояние нашей энергетики", - сказал Скибицкий.

По его словам, российские войска также пытаются определить объекты, которые являются критическими для энергетической системы Украины.