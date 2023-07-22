Министр обороны Германии не поедет в Ирак из соображений безопасности

Поездка в Ирак министра обороны Германии Бориса Писториуса была отменена без предупреждения из соображений безопасности. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

По данным журнала, после беспорядков против сожжения Корана у посольства Швеции в Багдаде Федеральное управление уголовной полиции, отвечающее за охрану министра, выступило против поездки главы немецкого Минобороны. Оно не исключает того, что Писториус и его делегация может подвергнуться опасности во время проезда столицы Ирака.

По словам властей Германии, нельзя исключать дальнейших протестов и обострения ситуации. Кроме того, было принято решение о защите сотрудников немецкого представительства в Багдаде.