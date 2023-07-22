ЮАР идет навстречу Путину

Правительство ЮАР разрабатывает новые законы, которые позволят иностранным лидерам безопасно находиться в стране, даже если на них выдан ордер на арест Международным уголовным судом в Гааге. Об этом сообщает южноафриканская газета TimesLIVE.

Ранее сообщалось, что правительство ЮАР официально обратилось в суд за ордером на арест российского президента Владимира Путина в случае, если тот прибудет в страну.