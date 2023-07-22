«Коридорные войны»: Россия воспользуется путем «Север-Юг» для перевозки военных грузов?

Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 17:13

Астана пытается диверсифицировать внешнеэкономические связи за счет развития альтернативных торговых и транспортных коридоров в обход России. Однако Москва может ответить Казахстану, исключив его из запланированного к запуску торгового коридора из Центральной Азии в Россию через Каспийское море. Об этом пишет Стивен Бланк, старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований США. В своей публикации на сайте фонда Jamestown эксперт проанализировал торговлю и геополитику вокруг Казахстана и попытался найти ответ на вопрос, усилится ли конкуренция за транспортные коридоры в регионе.

Наконец, Казахстан заявил, что следует Уставу ООН в украинском вопросе и поддерживает территориальную целостность Украины. По мнению Бланка, один из способов Москвы ответить Астане, которая не поддержала ее агрессию, – исключить Казахстан из торгового коридора из Центральной Азии в Астрахань через Каспий. Обсуждения вокруг маршрута с юга Кыргызстана в Узбекистан и далее до порта Туркменбаши в Туркменистане через Каспийское море в Астрахань ведутся уже несколько месяцев. «Понятно, что это станет ударом по Казахстану, поскольку Кремль заявил, что Астана блокирует экспорт товаров из других стран Центральной Азии», – пишет Бланк.