«Коридорные войны»: Россия воспользуется путем «Север-Юг» для перевозки военных грузов?
Астана пытается диверсифицировать внешнеэкономические связи за счет развития альтернативных торговых и транспортных коридоров в обход России. Однако Москва может ответить Казахстану, исключив его из запланированного к запуску торгового коридора из Центральной Азии в Россию через Каспийское море.
Об этом пишет Стивен Бланк, старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований США. В своей публикации на сайте фонда Jamestown эксперт проанализировал торговлю и геополитику вокруг Казахстана и попытался найти ответ на вопрос, усилится ли конкуренция за транспортные коридоры в регионе.
Наконец, Казахстан заявил, что следует Уставу ООН в украинском вопросе и поддерживает территориальную целостность Украины.
По мнению Бланка, один из способов Москвы ответить Астане, которая не поддержала ее агрессию, – исключить Казахстан из торгового коридора из Центральной Азии в Астрахань через Каспий. Обсуждения вокруг маршрута с юга Кыргызстана в Узбекистан и далее до порта Туркменбаши в Туркменистане через Каспийское море в Астрахань ведутся уже несколько месяцев.
«Понятно, что это станет ударом по Казахстану, поскольку Кремль заявил, что Астана блокирует экспорт товаров из других стран Центральной Азии», – пишет Бланк.
Источники в России говорят, что запланированный Москвой транзитный коридор «Север – Юг», соединяющий Россию с Центральной Азией, Ираном и Индией, может быть использован для перевозки товаров, в частности вооружения, необходимых для продолжения войны.
Как считает автор, борьба за эти коридоры будет усиливаться по мере увеличения экономического и политического влияния Индии, Китая, России и других небольших, но важных игроков в регионе и в свете стремления европейских стран развивать торговый коридор с азиатским рынком. Причем соперничество не ограничивается Казахстаном: оно может охватить всю Центральную Азию, резюмирует Бланк.