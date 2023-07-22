США рассчитывают на Турцию

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что Турция поспособствует возвращению всех участников к выполнению Черноморской зерновой инициативы.

«Мы ожидаем, что Турция сыграет ту лидирующую роль, которую она уже играла, чтобы вернуть сделку», - сказал Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что Вашингтон вместе с союзниками «изучает другие возможности» для вывоза украинского зерна. «Но я не думаю, что мы сможем достичь аналогичных объемов», - добавил он.