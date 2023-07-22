Зеленский: Украине нужен полноценный воздушный щит

Украине нужен полноценный воздушный щит - только так можно победить российский ракетный террор, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы уже показали, что можем сбивать даже те российские ракеты, которыми террористы особенно хвастались. Благодаря помощи партнеров и предоставленным Украине системам ПВО наши защитники неба спасли тысячи жизней", - заявил он.

Зеленский добавил, что для защиты всей территории Украины - городов и общин - нужно больше систем противовоздушной обороны.

"Мир не должен привыкнуть к российскому террору, нужно победить террор. И это возможно!" - отметил украинский президент.