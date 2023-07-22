Нетаньяху прокомментировал свое самочувствие после установки кардиостимулятора

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что хорошо себя чувствует после операции по установке кардиостимулятора, и пообещал 24 июля прибыть в Кнессет (парламент), где запланировано продолжение обсуждения первого из законопроектов юридической реформы.

"Я чувствую себя отлично. Завтра утром я присоединюсь к своим коллегам - депутатам Кнессета", - сказал Нетаньяху. "Мы (правительственная коалиция) прилагаем усилия для продвижения законодательства (по судебной реформе), но также продолжаем попытки сделать это на основе консенсуса", - продолжил он.

Операция по установке кардиостимулятора была сделана премьер-министру Израиля ночью в воскресенье в отделении кардиологии медицинского центра Sheba госпиталя Tel HaShomer. Утром радио Kan сообщило со ссылкой на медиков, что она прошла успешно и что премьер остается в госпитале для дальнейшего наблюдения.

В пресс-службе израильского правительства сообщили в воскресенье, что "еженедельное заседание Кабинета министров, первоначально запланированное на 23 июля 2023 года, перенесено до дальнейшего уведомления".