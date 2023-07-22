МВД отвечает: почему задержан Губад Ибадоглу? ОБНОВЛЕНО 18:58

Как сообщил представитель пресс-службы МВД Анар Гафаров, председатель партии Демократии и благоденствия Азербайджана Губад Ибадоглу на основе поступившего обращения вместе со своим адвокатом Зибейдой Садыговой был приглашен в главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД.

Ведется расследование, будет дана дополнительная информация.

*** 18:38

Задержан оппозиционный политик, глава движения АДР Губад Ибадоглу, сообщил в Facebook активист Илькин Рустамзаде.

Сообщается, что Ибадоглу задержали по пути на встречу с молодежью партии в Сумгаите.