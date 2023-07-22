Операция в Азербайджане: Задержаны члены FETÖ

В Азербайджане была проведена операция против террористической организации «Параллельное государство» (FETÖ), четыре человека были арестованы.

Сообщается, что задержаны один из бывших лидеров FETÖ в Азербайджане Дойруш Джафаров, отвечающий за финансовые дела организации Гумрах Абдурахманов, директор центра под названием Yurd Руслан Алиев и отвечающий за организационные вопросы Анар Алиев. Они арестованы судом.

Было установлено, что Д.Джафаров, Г.Абдурахманов и А.Алиев длительное время продвигали свои идеи в образовательных центрах FETÖ в Азербайджане и предпринимали шаги по привлечению молодых людей в организацию.

На основании возбужденного уголовного дела сообщается, что продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению и задержанию других участников движения.