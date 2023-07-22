Украинская разведка о настроениях россиян

Заместитель начальника Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия имеет мобилизационный потенциал, который сможет использовать при необходимости, несмотря на вероятно негативные последствия для своей промышленности.

"Без особой рекламы, но мобилизация в РФ продолжается. Мы понимаем, что мобилизационный потенциал в России есть, и если будет необходимо, они его используют, несмотря на то, сколько негативных последствий мобилизация принесет для промышленности, народного хозяйства и всей России", - рассказал Скибицкий.

По словам представителя украинской разведки, агрессивные планы России в отношении Украины остались без изменений.

"Планы просты: контроль над нашей территорией, нашим государством и лишение нашего народа государства", - добавил Скибицкий.

При этом в самой Российской Федерации много граждан, которые поддерживают войну и хотят ее продолжения.

"Социологические исследования на территории РФ подтверждают, что население эти действия, к сожалению, поддерживает. Очень большой процент выступает за то, чтобы война была продолжена", - пояснил представитель ГУР.