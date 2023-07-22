Госдеп: Украина вернула 50% оккупированных территорий
Украина вернула себе 50% территории, захваченной Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Reuters.
«Киев столкнулся с очень тяжелой борьбой, - сказал госсекретарь, которого цитирует Reuters. - Уже возвращено около 50% того, что было первоначально забрано. Это все еще относительно ранние дни контрнаступления. Это тяжело и не закончится в течение следующей недели или двух. Мы все еще рассчитываем, я думаю, на несколько месяцев».
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