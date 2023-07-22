Президент Грузии: Россия совершила очередное преступление

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем твиттере отреагировала на массированную ракетную атаку российских войск на Одессу.

Зурабишвили подчеркнула, что, атаковав Одессу, Россия совершила очередное военное преступление.

"Решительным образом осуждаю нападения на объект всемирного наследия ЮНЕСКО – Одессу и ее мирных жителей, грубое нарушение всех норм международного права", – отметила она.