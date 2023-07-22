Эльнур Мамедов, отдел экономики 21:20

Во многом символичный эпизод произошел в Шуше, когда иранский журналист и президент Азербайджана обменялись соответственно информационной репликой и актуальной рекомендацией. Откровенно говоря, на фоне многочисленных острых вопросов, на которые президент Ильхам Алиев отвечал в привычной для него взвешенной и доступной форме, мало кто обратил внимание на полувопрос - полуреплику иранского журналиста Мухаммеда Ризапура, сообщившего главе государства, что в Азербайджане открывается бюро иранского агентства IRNA - IRNA Azerbaijan. Зато запомнилась последовавшая в ответ рекомендация Ильхама Алиева, посоветовавшего иранскому журналисту объективно информировать свою аудиторию о реальном положении дел в Азербайджане и восстановлении Карабаха с Восточным Зангезуром.

После чего сразу вспомнилось, как активно работали в Азербайджане иранские СМИ в начале 2000-х годов, когда представители различных агентств, телеканалов и газет Исламской республики были непременными участниками многочисленных мероприятий, проводившихся в нашей стране, не только конкурируя с азербайджанскими журналистами, но и налаживая с ними профессиональные и дружеские отношения. С годами связи между Тегераном и Баку становились все более отчужденными, вследствие чего представительства иранских СМИ в Азербайджане закрывались одно за другим. Дошло до того, что сегодня появление в Баку иранского журналиста воспринимается чуть ли не как сенсация. Не случайно новость об открытии в азербайджанской столице представительства государственного информационного агентства Ирана прозвучала для нашей общественности так неожиданно, что haqqin.az просто не мог не отметить все признаки наступающей оттепели в ирано-азербайджанских отношениях, пришедшей вслед за затянувшимся периодом напряженности, граничившим с «холодной войной». И в самом деле, последние месяцы были отмечены визитом в Баку главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана и его переговорами с президентом Ильхамом Алиевым, консультациями вице-премьера правительства Азербайджана Шахина Мустафаева в иранской Астаре, непривычно мирным тоном заявлений начальника Генштаба армии Ирана генерала Мохаммада Багери, участвовавшего в смотре войск на азербайджано-иранской границе, неоднократными заявлениями иранских официальных лиц о необходимости углубления ирано-азербайджанского сотрудничества.

При этом характерно, что даже в кризисные моменты сотрудничества обе стороны неизменно подчеркивали огромную важность добрососедских отношений Баку и Тегерана с точки зрения безопасности и регионального развития. Не случайно в Баку по достоинству оценили визит главы иранского внешнеполитического ведомства Абдоллахиана, а в Тегеране – позицию президента Ильхама Алиева, заявившего, что Азербайджан никогда не позволит использовать свою территорию для создания каких-либо угроз региону и Исламской республике Иран. Отметим также, что в Баку со всей серьезностью было воспринято намерение Ирана предпринять конструктивные шаги для устранения возникших разногласий, что должно привести к симметричным шагам со стороны азербайджанских властей. Все эти вопросы, вплоть до активизации деблокирования Южно-Аразского коридора, призванного сыграть важную роль в соединении Азербайджана с его Нахчыванской автономией, постоянно находят свое отражение в публикациях азербайджанских СМИ.

Однако вот что странно: несмотря на то, что в ходе возобновившихся ирано-азербайджанских контактов тема транспортных составляющих, как правило, присутствует, о международном транспортном коридоре «Север - Юг» ни одна из сторон не говорит, будто его не существует вовсе. Хотя и по политической, и по экономической значимости МТК «Север - Юг» и для Ирана, и для Азербайджана имеет принципиальное значение. Особенно после того, как была сорвана «зерновая сделка» и резко осложнилась ситуация в черноморском регионе. Начавшиеся здесь боевые действия могут практически закрыть Черное море для торговых судов, вследствие чего Россия, очевидно, будет вынуждена перенаправить экспорт своих зерновых (не говоря уже об остальных грузах) через МТК «Север - Юг», поскольку ее экспортные выходы посредством Черного и Балтийского морей практически заблокированы. В то время как коридор «Север - Юг», расположенный вдали от санкционной зоны и влияния Запада, является ключевым направлением с оптимальными стартовыми условиями, на который уже в ближайшее время можно переключить 30-35 процентов грузопотока российского зерна, а в обозримом будущем и все то, что раньше шло по другим транспортным маршрутам.