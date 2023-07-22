После Армении Азербайджан разгромил и Албанию

Сегодня мужская юношеская (U-16) cборная Азербайджана по баскетболу провела свой третий матч в дивизионе «С» чемпионата Европы в Приштине (Косово).

Соперником была сборная Албании. Команда Тахира Бахшиева победила со счетом 87:67 и поднялась на 2-е место в группе.

Турнирное положение в группе «B»:

1.Кипр – 7 очков (4 матча)

2.Азербайджан – 5 (3)

3.Армения – 5 (3)

4.Албания – 4 (3)

5.Сан-Марино – 3 (3).

Две лучшие команды выйдут в полуфинал. Остальные продолжат борьбу за 5-9-е места. Интересно, что если Азербайджан в последнем туре обыграет Сан-Марино, а Армения – Албанию, то тогда у трех команд будет по 7 очков. В таком случае будут учитываться результаты очных встреч, и тут наша крупная победа над Арменией даст нам преимущество. Азербайджан в матчах с Кипром и Арменией имеет разницу «плюс 20». У Кипра разница «плюс 1», у Армении - «минус 21».

Таким образом, Азербайджан займет 1-е место в группе, а Кипр – 2-е. Если же Азербайджан обыграет Сан-Марино, а Армения уступит Албании, то 1-е место в группе займет Кипр, так как обыграл сборную Азербайджана в очной встрече.

В группе «А» первые два места занимают Косово и Андорра.