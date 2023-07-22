Иран поднял в небо истребители и беспилотники
ВВС Ирана проводят учения в Исфахане, сообщает агентство IRNA.
Было отмечено, что основной этап 11-х учений ВВС Ирана начнется сегодня вечером.
В учениях будут задействованы 92 типа истребителей, бомбардировщиков и беспилотных летательных аппаратов.
В ходе учений будет осуществляться разведка, уничтожение воздушных и наземных целей.
В то же время, помимо Исфахана, в учениях примут участие военно-воздушные подразделения Тегерана, Тебриза, Шираза, Бандар-Аббаса, Мешхеда и Дезфула.