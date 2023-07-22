Иран поднял в небо истребители и беспилотники

Было отмечено, что основной этап 11-х учений ВВС Ирана начнется сегодня вечером.

В учениях будут задействованы 92 типа истребителей, бомбардировщиков и беспилотных летательных аппаратов.

В ходе учений будет осуществляться разведка, уничтожение воздушных и наземных целей.

В то же время, помимо Исфахана, в учениях примут участие военно-воздушные подразделения Тегерана, Тебриза, Шираза, Бандар-Аббаса, Мешхеда и Дезфула.