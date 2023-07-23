США не хотят враждовать с Китаем

"Мы работаем над тем, чтобы внести некоторую стабильность в отношения, заложить основу, чтобы конкуренция не переросла в конфликт", - сказал Блинкен в интервью CNN.

Он добавил, что США стремятся усилить "каналы связи" с Китаем. По его словам, конфликт с Пекином "не был бы ни в наших интересах, ни в их, ни в чьих-либо еще".

Блинкен напомнил, что в июне посещал Китай. "Я дал ясно понять китайским коллегам: мы будем продолжать делать и говорить те вещи, которые Китаю не нравятся, до тех пор, пока они будут продолжать делать и говорить вещи, которые не нравятся нам", - отметил госсекретарь США.