Сегодня в финале встречались сборные Азербайджана и Андорры. Наша команда победила со счетом 57:45 и впервые в истории азербайджанского баскетбола выиграла чемпионат Европы. Никогда ранее Азербайджан не добивался такого успеха в женском баскетболе!

Наша команда, руководимая турецким специалистом Эвреном Алкая, прошла турнир без поражений. На групповой стадии были обыграны та же Андорра, а также Молдова и Албания. В полуфинале сборная Азербайджана победила Грузию.