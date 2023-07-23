Госдеп: Россия не сможет уничтожить Украину

Россия уже проиграла войну в Украине, учитывая цели, которые она ставила перед собой в начале полномасштабного вторжения, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Целью было стереть Украину с карты, ликвидировать ее независимость, ее суверенитет, подчинить ее России. Эта цель уже давно провалилась", - сказал госсекретарь.

Блинкен отметил, что, в отличие от россиян, украинцы борются за свою землю, за свое будущее, за свою страну, за свою свободу.