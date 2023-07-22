Националисты побеждают на выборах в Испании

В Испании консерваторы одерживают победу на парламентских выборах. Об этом пишет Reuters со ссылкой на экзитполы.

Консервативная "Народная партия" может получить 42,86% мест (до 150 из 350 мест) и сформировать коалицию с ультраправой партией "Вокс", которой экзитполы обещают 31 место. Вместе у них, таким образом, будет большинство - 51,71%.

По данным El Pais, на данный момент подсчитано почти 60% голосов. Согласно им, у "Народной партии" пока 131 место (они возглавляют гонку), у "Вокса" - 33 кресла и третье место в общем зачете. Объединятся ли две партии, пока неизвестно. Но если это произойдет, то ультраправые войдут в правительство впервые после смерти диктатора Франсиско Франко (сейчас в Испании у власти левый кабинет).

"Народная партия" и "Вокс" обещали выдворить из Испании нелегальных мигрантов, отменить законы о правах трансгендеров и свернуть принятые правительством нынешнего премьера Санчеса меры по защите климата.