Турция представила новое ПВО видео
В Турции представили более продвинутый аналог российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» - систему противовоздушной обороны GÜRZ.
Это 35-мм пушка с осколочными боеприпасами с программируемым взрывателем, 4 ракеты SUNGUR, 4 ракеты BOZDOĞAN, а также четыре поисковых радара с активной фазированной решеткой (AESA), радар управления огнем, электронно-оптические датчики и канал передачи данных.
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