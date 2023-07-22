В Украине уверены в победе и вступлении в НАТО

"Да. Мы победим в этой войне", - сказал министр, отвечая на вопрос журналистов, думает ли он, что война закончится к лету 2024 года.

По его словам, на следующем саммите НАТО, который должен состояться в Вашингтоне (США) в июле 2024 года, Украину могут принять в Североатлантический альянс. "Тогда же может закончиться война", - отметил Резников.

"Кто знает, может быть, это будет очень важный день для Украины. Это всего лишь мой прогноз", - сказал он.

Резников также преуменьшил отказ администрации американского президента Джо Байдена взять обязательство принять Украину в НАТО сразу после окончания войны.

"Я думаю, что в этом нет необходимости. Украина будет иметь упорядоченный процесс приема, а тем временем продолжит работу над необходимыми реформами", - сказал он.

Резников также подчеркнул, что польза от принятия Украины в НАТО только возросла с учетом ее борьбы против военной агрессии России.

"После победы, после всего этого это будет в интересах НАТО, потому что мы стали настоящим восточным щитом НАТО или восточным щитом Европы", - сказал он, добавив, что Украина получила "реальный боевой опыт: как сдерживать россиян, побеждать их, применять стандартное для НАТО вооружение".