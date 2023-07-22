09:12

Москва подверглась удару беспилотников в понедельник, 24 июля, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, атака произошла около четырех часов утра. Дроны попали по «двум нежилым зданиям» — «серьезных разрушений и пострадавших нет».

По данным агентств, один из них упал недалеко от здания российского оборонного ведомства. «Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьёзных разрушений и пострадавших нет», — написал Собянин. Телеграм-каналы публикуют видео на которых виден дым, поднимающийся над многоэтажными зданиями в Москве, а также летательный аппарат, который с громким шумом летит над городом. Канал «Осторожно, Москва» написал, что в Хамовниках на Комсомольском проспекте после атаки беспилотника был поврежден жилой дом — лопнули стекла в квартирах. Также были разбиты витрины магазинов на первом этаже. Министерство обороны России заявило, что Украина попыталась осуществить удар «по объектам на территории Москвы» при помощи двух беспилотных летательных аппаратов.

«Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение», — утверждает Минобороны РФ. По его данным, пострадавших в результате удара нет. Украинские военные данные об атаке беспилотников не комментировали. ТАСС передает со ссылкой на экстренные службы, что один из беспилотников попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве. «Прогремел взрыв. В результате происшествия, по предварительной информации, пострадавших нет», — сказал собеседник агентства. Ранее ТАСС сообщал, что обломки еще одного беспилотника были обнаружены на Комсомольском проспекте, 17. Эта точка находится в центре Москвы, недалеко от здания Министерства обороны России, парка им. Горького и набережной Москвы-реки.

На месте падения двух беспилотных летательных аппаратов в Москве, на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева, перекрыто движение автотранспорта. По сведениям Интерфакса, около места падения дронов «в окрестных зданиях были выбиты стекла и частично повреждена кровля». Западные эксперты публикуют первые оценки атаки дронов на Москву, в которой российские власти обвиняют украинских военных. Их мнение приводит BBC. По словам специалистов, один из беспилотников упал около комплекса Министерства обороны РФ и, возможно, немного повредил одно из его зданий. Старший научный сотрудник базирующегося в США Института исследований внешней политики Роб Ли пишет в своем твиттере, что адрес: Комсомольский проспект, 17, где, по данным российских властей, были обнаружены обломки дрона, расположен «менее чем в 200 метрах от НЦУО (Национального центра управления обороной МО РФ).