Атакован и Крым

«Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе», — пишет чиновник в своем телеграм-канале.

Из-за атаки беспилотников «в целях безопасности» приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой — Симферополь, добавил Аксенов.

Принято решение об эвакуации близлежащих сел в радиусе пяти километров от места взрыва. По предварительной информации, пострадавших нет, написал он еще в одном посте в своем телеграм-канале.

Между семью и восемью утра перекрывалось движение по Крымскому мосту, говорится в сообщении телеграм-канала моста. Также в местных телеграм-каналах сообщают о взрывах в Красногвардейском районе. По некоторым данным, целью был аэродром в селе Веселое.

Это уже второй удар по складу боеприпасов в Крыму за три дня. В прошлый раз об уничтожении такого объекта, а также нефтебазы в Красногвардейском районе сообщалось 22 июля. Управление стратегических коммуникаций ВСУ отчиталось об успешно проведенной операции в поселке Октябрьское, опубликовав видео последствий. Аксенов также подтвердил, что склад боеприпасов в Крыму был взорван в результате атаки украинского беспилотника.

В Октябрьском находится недействующий военный аэродром. Ранее крымское партизанское движение «Атеш» сообщало, что российские вооруженные силы стягивали туда военную технику, включая боевые машины пехоты, грузовики КамАЗ и бронированные автомобили «тигр».