Смертельная авария на трассе Алят - Астара

В Сальяне на участке шоссе Алят - Астара, проходящем по территории Сальянского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Согласно сообщению АПА, автомобиль «Мерседес» столкнулся с двумя автомобилями. В результате аварии один человек погиб на месте происшествия.

В результате аварии шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

Проводится расследование.