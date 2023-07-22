Смертельная авария на трассе Алят - Астара
В Сальяне на участке шоссе Алят - Астара, проходящем по территории Сальянского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Согласно сообщению АПА, автомобиль «Мерседес» столкнулся с двумя автомобилями. В результате аварии один человек погиб на месте происшествия.
В результате аварии шесть человек получили травмы различной степени тяжести.
Проводится расследование.
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