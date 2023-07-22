В Испании ожесточенная борьба за власть

Испанский премьер Педро Санчес из Испанской социалистической рабочей партии и его оппонент из правой оппозиционной Народной партии во главе с Альберто Нуньесом Фейхоо приступят к переговорам с целью формирования коалиции. Несмотря на победу оппозиционной Народной партии Испании у власти могут остаться и левые во главе с действующим правительством, если сформируют более широкую коалицию левых сил. Об этом сообщает Euronews.

Вопреки опросам, которые в течение нескольких месяцев списывали Санчеса со счетов как не имеющего шансов на победу, действующему премьер-министру - социалисту удалось переманить часть правого электората.

При подсчете всех голосов Народная партия Фейхоо получила 136 из 350 мест в парламенте, в то время как ультраправая партия Vox, ее потенциальный союзник по коалиции, - 33 места. При этом вместе потенциальная коалиция набирает лишь 169 мест, что далеко от 176 мест, необходимых для правящего большинства.

Социалисты Санчеса заняли второе место со 122 мандатами, а их леворадикальный союзник Sumar - 31 мандат, в результате чего левый блок получил всего 153 мандата.

Премьер-министр Санчес и его правый оппонент Нуньес Фейхоо начнут переговоры в понедельник, чтобы попытаться предотвратить новое голосование после безрезультатных досрочных выборов, которые не выявили победителя. Если переговоры по коалиции не приведут к желаемому успеху, в парламенте может сложиться тупиковая ситуация, которая позволит Педро Санчесу временно остаться во главе правительства и может в итоге привести к новым выборам.