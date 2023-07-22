Если замешан в коррупции, будешь задержан: президент Кыргызстана об аресте своего племянника

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал местным СМИ задержание своего племянника Улана Жапарова.

МВД Кыргызстана задержало Улана — сына двоюродного брата президента Ракымжана Жапарова по подозрению в участии в коррупционных схемах на таможне. Его водворили в СИЗО-1.

Президент Жапаров подчеркнул, что «ко всем должно быть одинаковое отношение». Если человек связан с коррупцией, то, кем бы он ни был, должен быть арестован.

«Выйдешь только после того, как возместишь государству ущерб в двойном размере. Если не заплатишь — не выйдешь. Если я не позволю задержать виновного, потому что «он мой братишка», тогда и другие братишки начнут вмешиваться. У кыргызов есть хорошее выражение: «Наказание одного — урок для тысячи». Вот мой комментарий», — заявил Жапаров.